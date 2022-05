Cervia, due ordinanze per prevenire la proliferazione delle zanzare

Il sindaco di Cervia ha emanato due ordinanze a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare la proliferazione delle zanzare e le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso le loro punture. I provvedimenti, validi fino al 31 ottobre, sono stati assunti anche sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna.

Le disposizioni sono rivolte ai proprietari e gestori di aree all’aperto come bacini, depositi, contenitori in cui si possono creare raccolte d’acqua, che devono effettuare verifiche e trattamenti periodici larvicidi. Inoltre a tutti i cittadini per evitare che nelle loro abitazioni si creino ristagni d’acqua in pozzetti, tombini, fontanelle, e affinché tengano sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.