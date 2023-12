Cervia, interventi per migliorare gli impianti sportivi: un investimento di oltre 200mila euro

L’amministrazione comunale di Cervia ha approvato lo stanziamento di contributi per piccoli interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria a soggetti che gestiscono e hanno la custodia di impianti sportivi comunali. Gli impianti necessitano di continue manutenzioni ordinarie e straordinarie per mantenere la corretta funzionalità e assicurarne un uso il più possibile duraturo e continuativo e nelle rispettive convenzioni il Comune, per la realizzazione dei lavori, riconosce al gestore un contributo economico. In particolare, su segnalazione dei gestori, necessitano di manutenzioni il "Centro Sportivo Le Roveri", il "Centro Sportivo Malva Nord" e il "Centro Sportivo Le Saline". La spesa complessiva è di 205.200 euro.

Nel dettaglio il "Centro Sportivo Le Roveri" (Via Zavattina n. 6D a Cannuzzo di Cervia), gestito dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale "GRAMA", necessita un intervento per la realizzazione dell'impianto di illuminazione di un campo di calcio con 6 torri faro fisse da 15 metri. Tale intervento porterebbe ad una serie di miglioramenti ed efficientamenti dell’impianto che consentirebbero l’omologazione in notturna per partite superiore alla 1° categoria. Importo 102.750 euro.

Al "Centro Sportivo Malva Nord" (Via Maccanetto n. 12, Cervia), gestito da A.S.D. “POLISPORTIVA 2000 TENNIS”, c'è necessità di un intervento per la fornitura e posa di un telo per controsoffittatura geodetica della struttura coperta. Importo 40.000 euro.

Infine il "Centro Sportivo Le Saline" (Via del Lavoro n. 39 Montaletto di Cervia), gestito da “POL LE SALINE ROMAGNA WOMEN ha bisogno di un intervento per la realizzazione dell'impianto di illuminazione di un campo di calcio con 6 torri faro fisse da 12 metri. Tale intervento porterebbe ad una serie di miglioramenti ed efficientamenti dell’impianto che consentirebbero l’omologazione in notturna per partite superiore alla categoria amatori. Importo 62.450 euro.

L’Assessore allo sport Michela Brunelli ha dichiarato: “Gli interventi di manutenzione e i miglioramenti degli impianti sportivi sono fondamentali per l’efficienza e la buona funzionalità delle strutture. Le convenzioni con i gestori permettono anche di verificare costantemente le necessità che si prospettano. La proficua collaborazione e sinergia permettono di raggiungere obiettivi fondamentali come la condivisione e responsabilizzazione nella cura e manutenzione, la tempestività degli interventi e il monitoraggio delle specifiche esigenze di cura del patrimonio sportivo comunale. Cervia può vantare impianti all’avanguardia che ospitano migliaia di atleti e permettono lo svolgersi di eventi a livello nazionale e internazionale. Lo sport è oramai anche il primo volano per una proposta turistica di rilievo, per questo l’impegno dell’amministrazione continuerà ad essere costante”.