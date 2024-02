Cervia, piazza Garibaldi al lume di candela per "M'illumino di meno": l'effetto è romantico

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. “M’illumino di Meno”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” per incentivare il risparmio energetico, guarda lontano e per l’edizione 2024 spegne i confini. “No borders - Insieme, senza confini” è il titolo della 20esima edizione dell’iniziativa che invita tutti a cercare alleanze ambientali.

La campagna di Rai Radio2, è diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Da allora ‘M'illumino di Meno’ ha continuato a promuovere e raccontare le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta, coinvolgendo in una festa dell'ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare. Ma la crisi accelera più velocemente della consapevolezza ambientale e se ne vedono gli effetti: le piogge tropicali, che il territorio non può assorbire, una siccità mai conosciuta, i mesi più caldi di sempre. Quindi la società civile deve chiedere ai decisori di avere più coraggio, di gestire il cambiamento e di fare velocemente.

Così “M’illumino di Meno” invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo. La transizione energetica va intrapresa collettivamente. Perché aria, oceani, montagne, foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale. Tante le iniziative che si sono svolte nel pomeriggio di giovedì organizzate dal Comune di Cervia. Era presente anche la Giunta comunale. Il gruppo di volontari Amici della Biblioteca “Nati per leggere”, in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” e la Libreria Bubusettete, sotto il voltone del Comune ha letto pagine di prosa e poesia per bambini, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva.

In piazza Garibaldi, al lume di candela, grazie alla collaborazione della gestione della pista del ghiaccio, è avvenuta la diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar e sono state distribuite lampadine a basso consumo e lampade al led ricaricabili. Presenti anche gli astrofili cesenati che grazie ai loro telescopi hanno fatto vedere le bellezze del cielo notturno. Nella saletta Artemedia allestito il ristoro con caffè o tè gratuito, offerto dalla ditta “Buonristoro”.