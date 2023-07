Cervia, il sindaco consegna al commissario Figliuolo un dossier sulle Saline devastate dall'alluvione

Nei giorni scorsi il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il commissario straordinario per l’alluvione in Romagna, generale Francesco Figliuolo, al quale ha consegnato un dossier sulle Saline. All’interno del documento vi sono tutte le stime dei danni, dai macchinari, al recupero degli edifici e una valutazione tecnica per il ripristino delle aree di produzione del sale, oltre che informazioni per comprendere l’importanza di questo comparto della città, in particolare come ecosistema e luogo identitario.

Inoltre nei giorni scorsi l’Amministrazione ha avuto un costruttivo confronto con la Regione Emilia-Romagna e il Presidente Stefano Bonaccini che si è immediatamente attivato subito dopo l’alluvione per il recupero delle Saline. Il sindaco Medri ha dichiarato: “Cervia è una città nata dalla sua Salina e la sua storia ruota attorno questo comparto fondamentale. La Salina non è solo un area produttiva, ma la porta a sud del Parco del Delta del Po, un luogo dove specie protette vivono e convivono da anni. Un luogo che rappresenta la cultura di questo territorio e la sua lunga tradizione. Per questo è per noi fondamentale tornare a produrre sale il prima possibile e ripristinare questo importante ecosistema. In queste settimane abbiamo riscontrato grande vicinanza sia da parte del Presidente Stefano Bonaccini, sia del Commissario Straordinario Generale Figliuolo. Confidiamo di riuscire ad ottenere in breve tempo le risorse necessarie per ripristinare la Salina e assicurarci così la produzione 2024.”