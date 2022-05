Cervia, visita guidata agli ospiti ucraini in occasione dell'International Museum Day

il 18 maggio il mondo festeggia la giornata internazionale dei musei (International Museum Day) organizzata da ICOM ( international Council of Museums). Il Museo del Sale di Cervia (MUSA) partecipa a questa iniziativa con un'apertura straordinaria e una visita guidata gratuita dedicata ai profughi ucraini attualmente ospiti nel comune di Cervia. Con questa iniziativa MUSA vuole contribuire all’abbattimento delle barriere culturali, passando attraverso inclusione, accoglienza, integrazione delle minoranze etniche presenti sul territorio.



“Si tratta di una iniziativa volta a far conoscere la nostra realtà, le nostre origini e radici con l'obiettivo di far sentire parte della nostra comunità anche chi proviene da altri paesi, ma che qui attualmente dimora anche se temporaneamente -dichiarano Bianca Maria Manzi, assessore al Welfare e Servizi alla persona, e Cesare Zavatta assessore alla Cultura del Comune di Cervia. Abbiamo pensato di cogliere l’occasione dell’IMD per creare un ulteriore momento di accoglienza inclusiva dove la cultura, ed in particolare le nostre origini, possono giocare un ruolo attivo per migliorare la percezione del nostro territorio e la qualità delle relazioni tra le persone.”



Dell’International Museum Day di quest’anno MUSA fa proprio il tema e motto dell’anno:

Il potere dei musei. Allo stesso tempo vuole in questa occasione, puntare in particolare su:

Il potere di costruire una comunità attraverso l’educazione: grazie alle loro collezioni e ai loro programmi, i musei intrecciano un tessuto sociale essenziale per la costruzione della comunità. Sostenendo i valori democratici e fornendo a tutti opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, contribuiscono a formare una società civile informata e impegnata.

MUSA comunque utilizza e mira anche agli altri due poteri indicati nel manifesto dell’IMD ovvero:

Il potere di acquisire la sostenibilità: i musei sono partner strategici nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In quanto attori chiave nelle rispettive comunità locali, contribuiscono a un’ampia varietà di Obiettivi, che includono la promozione dell’economia circolare, dell’economia sociale e la diffusione di informazioni scientifiche inerenti i cambiamenti ambientali;

Il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità: i musei sono diventati terreni di gioco innovativi, in cui le nuove tecnologie possono essere sviluppate e applicate alla vita di tutti i giorni. L’innovazione digitale può rendere i musei più accessibili e coinvolgenti, aiutando il pubblico a comprendere concetti complessi con differenti connotazioni;



L’iniziativa, alle ore 16.30 a MUSA museo del sale di Cervia, è organizzata da MUSA in collaborazione con lo Sportello Cittadini Attivi e con i Servizi alla Persona del Comune di Cervia.



https://musa.comunecervia.it/it/