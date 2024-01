Cerviaman, raccolti più di 42mila euro: saranno destinati al prossimo centro per disabili

Si è svolto al teatro comunale di Cervia l’incontro organizzato da Cerviaman a consuntivo delle attività e raccolta fondi 2023 a favore di Filippo Baredi. Il progetto “Con la forza di Filippo corriamo per Cervia” ha raccolto infatti una cospicua cifra (considerando che già nel 2022 si erano raggiunti per Azzurra 25.000 mila euro) per un totale di 42 290 euro che la famiglia di Filippo ha deciso di donare al Centro diurno di Cervia per disabili che nascerà presto a Cervia, per acquistare tutto quello che servirà. Dunque, dopo avere corso con Anita il primo anno, poi con Azzurra e ancora Filippo, i Cerviaman hanno annunciato durante l’evento che nel 2024 correranno in favore di Samanta Farabegoli, la ventenne cervese, studentessa universitaria molto determinata, fiera di essere cervese , costretta sulla sedia a rotelle e che da anni si batte affinché si possano eliminare gli ostacoli che una persona disabile incontra ogni giorno lungo il suo cammino.

Il suo compito sarà quello, riprendendo anche una vecchia mappatura "fai da te" stilata anni fa da lei proprio su Cervia, per individuare e segnalare tutte le problematiche, gli ostacoli e l’inaccessibilità per alcune categorie di cittadini e non, legate alle barriere architettoniche presenti in città. Un progetto ambizioso ma non irraggiungibile, visti i risultati straordinari di raccolta fondi ottenuti dai Cerviaman, per una città sempre più accessibile a tutti.

Oltre alla consegna della somma raccolta dal progetto Cerviaman 2023 alla famiglia di Filippo, sono stati premiati anche i "Quartieri più" tra quelli che hanno partecipato quest’anno (Cervia Centro, Malva Sud, Bova; Pisignano Cannuzzo; Savio; Castiglione) alla prima edizione della "Coppa del Tifoso" la quale segue la medesima formula della coppa Davis, ovvero verrà custodita per un anno dal quartiere vincitore, per essere rimessa in palio poi l’anno successivo. Quest’anno ha spuntato la vittoria il quartiere Cervia Centro, gli altri tutti secondi pari merito. L'evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Polsaline, alla presenza del sindaco Massimo Medri, di tutta la giunta e del presidente del Consiglio Comunale di Cervia.