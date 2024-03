Cgil ravennate in lutto: è morta la sindacalista Maria Antonietta Cirillo: "Una figura di riferimento"

La Fp Cgil e la Cgil Ravenna sono in lutto per la scomparsa della sindacalista Maria Antonietta Cirillo. Da tempo lottava, con grande coraggio e determinazione, contro una malattia che l’ha portata via prematuramente. In questo momento di grande dolore, la Camera del lavoro si stringe attorno ai familiari di Maria Antonietta, ai quali vanno le più sentite condoglianze.

"Maria Antonietta Cirillo ha fatto del suo impegno nel sindacato una missione per le persone e con le persone - dichiara il sindacato - Di lei si ricordano la determinazione nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la serietà e la grande umanità. È stata una figura di riferimento per tante vertenze condotte nel settore pubblico. La sua competenza e il suo animo battagliero erano riconosciuti e fonte di grande stima. Oltre a fare parte della segreteria provinciale della Fp Cgil, Maria Antonietta Cirillo era coordinatrice Fp Cgil Inps in Emilia-Romagna". Il funerale si terrà giovedì 21 marzo alle ore 9,30 nella chiesa di San Vittore in via Narsete a Ravenna.

