Chiesa gremita per i funerali di Primo Mazzari, la famiglia: "Ha lasciato un'impronta importante"

Si sono svolti lunedì pomeriggio, in una chiesa gremita, i funerali di Primo Mazzari, scomparso sabato scorso all'età di 92 anni. Mazzari è stato un importante imprenditore del territorio ravennate. Fondatore della omonima distilleria, è stato anche titolare della discoteca Baccara di Lugo.

“Siamo commossi e orgogliosi per la grande partecipazione all’ultimo saluto a Primo Mazzari - si legge in una nota firmata congiuntamente dalle famiglie Mazzari e Grilli - Un ringraziamento sentito a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo triste momento e che, con la loro presenza e con i loro messaggi, ci hanno confermato quanto Primo Mazzari abbia lasciato un’impronta importante durante tutta la sua vita. Un grazie di cuore a ognuno di voi e a chi, da ogni parte d’Italia, ci ha fatto sentire forte la sua presenza”.