Gestito da tre generazioni della stessa famiglia per 60 anni: chiude lo storico albergo-ristorante

Lo storico hotel-ristorante chiude i battenti dopo oltre mezzo secolo di vita. Si sono abbassate le serrande dell'albergo-ristorante 'Alma' di Riolo Terme, un vero e proprio pezzo di storia del paese situato di fronte allo stabilimento termale, dopo ben 60 anni di attività e tre generazioni che si sono tramandate la gestione della struttura.

"Con dolore ma con il cuore di ricolmo di tanti bei ricordi, il nostro percorso è arrivato alla fine - spiegano Giancarlo e Giuliana Sangiorgi, gli storici gestori - Vogliamo ringraziare tutti i nostri compagni di cammino: camionisti, rappresentanti, camerieri, donne delle pulizie, Comuni, associazioni e clienti che hanno camminato insieme a noi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi e con le quali abbiamo condiviso il pane, i pianti e le gioie (e che consideriamo parte della nostra famiglia). Grazie a tutti i clienti, rimarrete sempre nel nostro cuore. Grazie per averci dato fiducia e per aver gratificato con la vostra presenza, il vostro affetto, i vostri sorrisi, le vostre attenzioni e soprattutto le vostre emozioni il nostro lavoro. Ognuno di voi ha messo un tassello nel mosaico della nostra vita, del nostro cuore, e spesso le vostre vite si sono intrecciate con la nostra. Grazie, ci mancherete tanto".