Cibo sintetico, Dalmonte (Coldiretti) a Salotto Blu: "Così si uccide l'idea di diversità"

Una dura presa di posizione contro il cibo sintetico. Il faentino Nicola Dalmonte, presidente ravennate di Coldiretti e presidente del Canale Emiliano Romagnolo, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha affrontato temi di attualità, primo fra tutti quello della immissione sul mercato di cibo sintetico. "È inspiegabile che ciò possa avvenire - ha spiegato Dalmonte - ovunque ma specialmente in un Paese come il nostro che produce alimenti e bevande di qualità e salubrità certificate. In tal modo si impoverisce anche il turismo enogastronomico e si uccide l'idea di diversità. Si mette anche, in prospettiva, un potere immenso in mano a poche multinazionali, azzerando la piccola e media impresa. Ma, statene certi, faremo di tutto perché ciò non avvenga".