Cittadinanza onoraria di Cervia a Giovannino Guareschi: la petizione raccoglie oltre 560 firme

E’ stata consegnata al sindaco Massimo Medri la petizione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Cervia a Giovannino Guareschi. A consegnarla, con le prime 515 firme a nome del “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi”, è stato il promotore della stessa, Don Pierre Laurent Cabantous. La petizione è ancora aperta online e le firme raccolte ad oggi sono 566.

Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi (Fontanelle di Roccabianca, 1º maggio1908 – Cervia, 22 luglio 1968) è stato uno scrittore, giornalista, umorista e caricaturista italiano. È lo scrittore italiano, insieme a Collodi, più tradotto e venduto nel mondo (con oltre 20 milioni di copie) venendo persino plagiato in Vietnam. La sua opera più nota, anche per via delle trasposizioni cinematografiche e per il significato politico che in quegli anni assunsero le vicende ad essi relative, è “Don Camillo”, un parroco che ha come antagonista un sindaco comunista, Peppone. Le vicende narrate si svolgono in un paese della bassa padana emiliana.

Guareschi scelse Cervia come località per le sue vacanze e vi acquistò una casa, tutt’ora presente, di proprietà dei suoi eredi. Sempre a Cervia, scrisse vari articoli e racconti. "È doveroso che Cervia conferisca a Giovannino Guareschi la cittadinanza onoraria per il suo altissimo contributo alla cultura italiana e mondiale", si legge nella petizione.