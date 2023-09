Ravenna 39esima tra le province più sportive d'Italia: bene gli investimenti nelle strutture sportive

Con 529 punti, Ravenna è 39esima tra le province più sportive d'Italia. Questo è quanto emerge dai dati pubblicati dal quotidiano Il Sole 24 Ore relativi all’Indice di sportività 2023. La classifica, che vede trionfare Trento, è stilata in base ai dati che interessano 4 settori: Struttura sportiva, Sport di squadra, Sport individuali, Sport e società. Secondo l'analisi Ravenna ha perso tre posizioni nella classifica generale rispetto allo scorso anno, quando si era piazzata al 36esimo posto.

Guardando nel dettaglio i vari settori, la provincia di Ravenna raccoglie un buon risultato relativamente alle strutture sportive, con un nono posto a livello nazionale, trainato in particolare grazie agli investimenti (sottocategoria per la quale Ravenna si piazza in terza posizione nel Paese). Per il settore Sport e società Ravenna è al 27esimo posto, con buoni risultati per le categorie che riguardano le attività sportive femminili, per bambini e in generale le imprese per lo sport. Per gli Sport individuali Ravenna è solo 39esima, trainata dai Motori (11esimo posto nel ranking) e dalle discipline acquatiche (17esimo posto), mentre per gli Sport di squadra la provincia è 43esima in Italia, con risultati di rilievo per volley (22esimo posto) e basket (23esimo posto).