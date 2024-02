Col 'panificio mobile' sfornò gratis quintali di pane per gli alluvionati, premiato da Mattarella: "Onorato di aiutare con ciò che so fare"

A maggio scorso, durante l'alluvione, il panettiere veneto Marco Randon rimase per settimane in Romagna sul 'panificio mobile' della Fondazione Francesca Rava a sfornare gratuitamente pane e focacce per chi, in quel momento, era in condizioni disperate. Oggi il 64enne Marco Randon ha avuto l'onore di essere premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un'onorificenza al merito insieme ad altre 29 persone che si sono distinte per il loro eroismo, per la vita dedicata al volontariato, l’impegno in favore della legalità, dell’inclusione e contro la violenza di genere.

Nella motivazione del riconoscimento come Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana si legge: "Per essere intervenuto nei paesi colpiti da calamità naturali preparando e distribuendo pane e focacce alle popolazioni". In passato, infatti, Randon ha portato la sua attività di 'panettiere solidale' in tanti paesi in difficoltà, sempre insieme alla Fondazione Francesca Rava di cui è storico volontario, tra i quali Honduras, Nicaragua e Repubblica Dominicana, insegnando il mestiere anche a dei giovani di Haiti.

"Per fronteggiare un'emergenza servono aiuti concreti - diceva il fornaio veneto a maggio - Nel nostro piccolo e per quanto ci sia possibile, siamo onorati e grati di poter mettere a disposizione di chi ora si trova in difficoltà ciò che sappiamo fare. Perché essere un'impresa è anche un dovere etico". Ogni giorno, grazie al panificio mobile, durante l'alluvione sono stati distribuiti più di tre quintali di pane e un quintale di focaccia durante i 1300 pasti organizzati a Faenza, i 100 a Sant’Agata, i 500 a Bologna e i 600 a Imola.