Coldiretti nelle scuole: riparte il progetto “Educazione alla Campagna Amica”

Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo. È questo il titolo della nuova edizione di “Educazione alla Campagna Amica”, il progetto rivolto alle scuole ideato da Coldiretti, in stretta collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica Emilia Romagna per l’anno scolastico 2023-2024, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto, che da oltre 20 anni coinvolge ogni anno più di mille studenti in tutta la provincia di Ravenna, è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado dell’Emilia Romagna.

“L’obiettivo del progetto pensato per l’anno scolastico 2023-24 – spiega, Roberta Ricciardelli, responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa – è quello di diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti per avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale attraverso una corretta informazione sul percorso evolutivo dell’agricoltura e le principali filiere agroalimentari”.

“Lo scopo principale dell’Educazione alla Campagna Amica – afferma Nicola Dalmonte, Presidente di Coldiretti Ravenna – è sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza. Solo così è possibile formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, nonché del valore, economico, culturale e sociale dell’agricoltura e del cibo, valore che oltre 2milioni di persone hanno potuto ammirare e toccare con mano lo scorso weekend al Villaggio Coldiretti tenutosi al Circo Massimo di Roma”.

Il percorso pensato per le scuole prevede strumenti didattici quali seminari on line a carattere regionale, che si terranno da novembre ‘23 a febbraio ’24 e che consentiranno agli insegnanti di approfondire, attraverso qualificati interventi di esperti, alcune delle principali tematiche del progetto. Gli strumenti digitali, come schede tematiche, schede prodotto, presentazioni digitali, video, video interviste a produttori agricoli, raccolti nella banca dati regionale del progetto, saranno messi a disposizione degli insegnanti tramite i referenti territoriali Coldiretti. Questi contributi digitali permetteranno di approfondire in classe specifiche tematiche o produzioni agricole tipiche del territorio. Inoltre sono previsti, per le scuole che aderiscono al progetto, strumenti esperienziali come visite guidate in aziende agricole, fattorie didattiche, Mercati di Campagna Amica e incontri in classe o in DAD con imprenditori e imprenditrici agricole, e /o tecnici Coldiretti.

A ciascuna classe partecipante si richiederà di realizzare un elaborato consistente in varie forme espressive: una ricerca sul tema proposto, opere iconografiche, cartelloni, disegni, video, tesine o progetti multimediali che rappresentino la sintesi delle riflessioni svolte durante l’anno. Al termine dell’anno scolastico verranno premiati, in una festa finale, i migliori elaborati prodotti dalle scuole e allestita una mostra ad hoc di tutti i lavori presentati.