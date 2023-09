"Promuovere l'incontro e la scrittura", nasce il comitato degli scrittori faentini

A Faenza mancano occasioni e luoghi di incontro per gli scrittori locali. Ma non manca la vivacità culturale. Ed è con questa prospettiva che un gruppo di scrittori locali ha deciso di compiere un passo in più. Galeotto è stato il Mei, capitanato da Giordano Sangiorgi, ed un incontro pubblico a cui hanno partecipato quattro penne 'made in Faenza': Fabio Mongardi, Annalisa Fabbri, Leonardo Altieri, e Omar Fabbri. “Il problema di Faenza è che dal punto di vista culturale c’è una situazione drammatica - spiega Mongardi -. La mancanza di iniziative dedicate alla scrittura è una carenza grossissima: non ci sono sbocchi, non ci sono locali, e mancano momenti di incontro. Ad esempio una volta la libreria Moby Dick organizzava incontri con gli scrittori, ma oggi non c'è più nulla. A Faenza peraltro non ci conosciamo nemmeno tra di noi, io ogni tanto scopro che c’è qualche scrittore faentino che non conoscevo".

Così in un martedì d'estate, l'incontro tra i quattro e qualche esempio di realtà associativa come la Scri.bo di Bologna, lanciata da Carlo Lucarelli, è diventata l'occasione per tracciare una strada: "Volevamo costituire un’associazione che tutelasse gli scrittori - conclude Mongardi -, e vorremmo organizzare qualcosa". Che cosa non è ancora ben definito. Innanzitutto è stata promossa la costituzione di un comitato, aperto a tutti gli scrittori faentini, che ha già raccolto qualche adesione, ed inoltre sono stati coinvolti il Mei e la casa editrice Tempo al Libro. "Il comitato nasce con l’intenzione di incentivare l’incontro nel nostro territorio tra scrittori locali, lettori e pubblico e favorire l’editoria indipendente in città - ha detto Giordando Sangiorgi -. L’obiettivo è attivare iniziative comuni utili al territorio”. Altri scrittori, che non hanno ancora aderito al comitato, hanno riferito di sostenere le motivazioni e non escludono la propria adesione nelle prossime settimane. Nel frattempo il neocostituendo comitato ha richiesto formalmente un incontro con l’amministrazione comunale. Sarà quello il momento in cui gli scrittori faentini si presenteranno e proporranno le proprie idee.