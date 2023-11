La Compagnia dei Racconti torna a Russi: cercasi volontari per raccogliere le storie degli anziani

Dopo l’esperienza sul territorio di Russi e San Pancrazio del 2021, la Compagnia dei Racconti è alla ricerca di volontari desiderosi di raccogliere e raccontare le testimonianze di vita dei cittadini più anziani. La Compagnia dei Racconti è progetto per contrastare le solitudini involontarie degli anziani attraverso la raccolta delle loro memorie di vita, grazie a cittadini che vogliano scoprire il gigantesco mondo di esperienze e di emozioni vissute dai nostri “nonni”. Il progetto è coordinato da Sguardi in Camera APS e Villaggio Globale coop.soc con la collaborazione del centro sociale Porta Nova di Russi, il Circolo operaio di mutuo soccorso di San Pancrazio e patrocinato dal Comune di Russi - Assessorato Politiche Sociali.

I protagonisti di questi racconti sono anziani o, meglio, testimoni a rischio solitudine, persone con un patrimonio di esperienze importante per la memoria collettiva di tutta la comunità, ricordi del passato che bisogna sapere raccontare e ricordare. Il gruppo di volontari della Compagnia farà proprio questo e ogni partecipante potrà scegliere come attivarsi per il progetto: incontrare gli anziani e trascrivere l'intervista, raccogliere e correggere le bozze o supportare Sguardi in Camera nella raccolta delle fotografie. Il progetto sarà presentato lunedì 27 novembre alle ore 15:00 a San Pancrazio presso il Circolo operaio in via Gino Randi 9, in cui la cittadinanza avrà l’opportunità di confrontarsi, fare domande ed entrare concretamente nel dettaglio del progetto attraverso un percorso di formazione che prevede tre incontri. L’obiettivo è quello di fornire tutti gli strumenti per poter svolgere al meglio le interviste agli anziani, dalla trascrizione delle storie alla raccolta del materiale fotografico.

Calendario degli incontri di formazione: Lunedì 27 novembre 2023 - presentazione del progetto e testimonianze dalla compagnia dei racconti di precedenti edizioni. Primo incontro formativo sul welfare e servizi alla persona a cura dei Servizi alla Persona del Comune di Russi. Lunedì 4 dicembre 2023 - Incontro con la psicologa Chiara Pracucci Ass. In sé sulle fragilità e rischio solitudine involontario. Lunedì 11 dicembre 2023 - Incontro con Sguardi in Camera APS sulla raccolta dei materiali audio, fotografie famigliari e testi e assegnazione del testimone da intervistare.

“Il progetto La Compagnia dei racconti - afferma l’Assessora alle Politiche sociali Monica Grilli - e' una bellissima esperienza, fa in modo che le storie dei nostri nonni non vengano perse. La vita che questi hanno dovuto affrontare, dalla guerra, alla povertà, ma anche la rinascita, il senso di famiglia allargata, ci sembra molto lontano dal vivere di oggi. Auspico che i narratori possano essere giovani, in modo che questi possano entrare in connessione con persone piu' grandi di loro e con esperienze distanti”.