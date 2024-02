Comune e associazioni a confronto su viabilità del centro storico: "Pronti a lavorare insieme"

Questa mattina l’amministrazione comunale di Ravenna ha incontrato le associazioni di categoria del territorio per effettuare un’analisi e fare il punto della situazione in particolare sulla mobilità e la viabilità nel centro storico. “È stata una mattinata positiva di confronto con le associazioni dell’artigianato e del commercio – spiega il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - In particolare ci siamo concentrati sul piano della mobilità e della viabilità nel centro cittadino e sulle politiche di promozione ad esso dedicate. È stato un confronto concreto e approfondito a cui seguiranno nei prossimi giorni due tavoli tecnici per condividere un pacchetto di proposte di azioni. Pur essendo presenti alcune questioni ancora da definire, ho personalmente condiviso le valutazioni che ci sono state presentate e sulle quali lavoreremo nei prossimi giorni”.