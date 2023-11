Con la terra alluvionata il ceramista crea delle sculture artistiche dedicate ai romagnoli

Giovedì i sindaci dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno ricevuto in Rocca a Lugo il ceramista cotignolese Enzo Babini, che ha donato ai Comuni delle formelle in terracotta realizzate con le terre alluvionate di Romagna. Dopo l'alluvione, Babini ha realizzato un'opera artistica con le terre della Romagna, non solo per ricordare la catastrofe dell'alluvione, quanto per testimoniare e rendere omaggio alla forza e alla solidarietà con cui la "gente di Romagna" ha saputo reagire.

Il titolo dato all'opera è 'Libro della memoria' e raffigura un libro aperto all'interno delle cui pagine appare un cerchio, che rappresenta il sole e quindi la speranza e la luce, con all'interno quattro figure operanti: primavera, estate, autunno e inverno. Enzo Babini ha realizzato un numero limitato di queste sculture con il solo scopo di poterle donare alle amministrazioni pubbliche della provincia di Ravenna, colpite dall'alluvione, come auspicio di rinascita.

"Queste rappresentazioni scultoree vogliono testimoniare e ricordare la violenza della natura che si è abbattuta su questo fragile territorio - ha spiegato Enzo Babini -. Non solo una scultura d'arredo, ma un contenuto illustrativo come testimonianza di un tragico evento avvenuto nel territorio della nostra Romagna, nonché un simbolo di speranza per ricostruire e rendere ancor più fiorente la nostra bellissima terra".