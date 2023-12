Musica e solidarietà: al Concerto di Capodanno torna la raccolta a favore dell'inclusione scolastica

In occasione del Concerto di Capodanno, in programma il 1° gennaio alle 11.30 al teatro Alighierii, nell’ambito della rassegna Christmas Soul con la voce della scena musicale newyorkese, Kaylah Harvey, con The Bronx Black Keys e un’esibizione arricchita dallo M String Quartet, sarà possibile fare un’offerta alla raccolta fondi per il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.

Il progetto, arrivato all'undicesima edizione, è coordinato dall'assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con la Consulta ravennate delle associazioni di volontariato. Aderiscono le associazioni: Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna, associazione sportiva Pietro Pezzi, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di ascolto Caritas, Croce rossa italiana, Comitato cittadino antidroga, R.C.Mistral Protezione Civile, Punto d'incontro francescano. Anche quest'anno hanno collaborato alcune cartolerie: La cartoleria Girogirotondo, la Cartolibreria Salbaroli, La Politecnica e Tecnodesign. È possibile partecipare anche con una donazione tramite bonifico bancario: Banca Bcc intestato a Consulta del Volontariato IBAN: IT89G0854213104037000100917 Causale: progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola.