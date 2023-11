Concluso il corso formativo di difesa personale del Siulp per i poliziotti

Anche il SIULP di Ravenna ha aderito all’iniziativa promossa dal SIULP dell’Emilia Romagna, dedicata ad un corso formativo di difesa operativa riservato agli appartenenti della Polizia di Stato, attività che si è svolta all’interno della palestra del Reparto Mobile di Bologna. Il percorso formativo si affianca ad una serie di altre iniziative che il SIULP su tutto il territorio sta realizzando al fine di fornire un ulteriore preziosi contributi agli operatori delle forze di Polizia, i quali quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni di criticità e aggressioni a loro danno.

"Le condizioni lavorative delle Forze di Polizia divengono sempre più complesse, soprattutto quando davanti all’operatore di polizia c’è una persona esagitata dal comportamento rischioso per se’ stesso e per le persone interessate dalla sua condizione - spiegano dalla segreteria provinciale Siulp Ravenna - Si ribadisce quindi che l'obiettivo è esclusivamente quello di fornire tecniche di difesa volte a ridurre i rischi per tutti gli attori e per giungere con la massima professionalità ad immobilizzare la minaccia. Un protocollo già ampiamente rodato in alcune Polizie del Mondo, offerto come bagaglio professionale ai tanti poliziotti in servizio nella nostra regione i quali hanno colto al volo questa opportunità che il Siulp dell’Emilia Romagna, la Segreteria Nazionale e la Fondazione Sicurezza e Libertà hanno posto in essere. Un ringraziamento al Maestro di Brazilian Jiu Jitsu Salvatore Ferrante e al suo team che ha svolto con elevata e riconosciuta professionalità questo “primo” step formativo. Il nostro Ringraziamento alla Direzione del VII Reparto Mobile di Bologna per aver messo a disposizione la palestra dove e’ stato possibile svolgere il corso".