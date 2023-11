'Conoscere il mondo del lavoro a Russi', una giornata di orientamento per gli studenti

Dopo il successo di Job in Fira, il progetto comunale "Conoscere il mondo del lavoro a Russi" prosegue con un nuovo step, una giornata di orientamento pensata per gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado A. Baccarini di Russi e per le loro famiglie. L'iniziativa si terrà sabato 25 novembre all'Istituto di Largo Patuelli 1, in collaborazione con Cna Formazione Emilia-Romagna, l'ente formativo di Cna che già da tempo organizza attività nelle scuole del territorio in sinergia con il Comune, e con la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, di cui il Comune di Russi è socio.

Dopo l'introduzione della Sindaca Valentina Palli, gli esperti di prenderanno la parola per spiegare ai ragazzi quali sono i percorsi formativi possibili, quali sono le professioni più richieste oggi, come si conciliano le attitudini personali alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Due le sessioni previste per coinvolgere tutte le classi terze dell'istituto: dalle ore 9 alle 10.15 (per le classi 3ªA-3ªD e famiglie) e dalle ore 10.30 alle 11.45 (per le classi 3ªB-3ªC e famiglie).

"La scelta del percorso scolastico e formativo - spiega la Sindaca Valentina Palli - incide sul progetto di vita personale e professionale delle future generazioni e vogliamo sostenere i ragazzi e le ragazze in questa importante decisione: devono certamente seguire le loro passioni e attitudini, ma per poter effettuare una scelta consapevole è giusto aiutarli a conoscere anche le opportunità lavorative offerte dal territorio in cui vivono. Il nostro compito è star loro vicini, fornendo informazioni, rispondendo alle loro domande e mostrando la realtà che li circonda".

Il progetto

Avviato lo scorso aprile, il progetto "Conoscere il mondo del lavoro a Russi", promosso dal Comune di Russi, è nato dalla necessità di reperire personale da parte delle aziende del territorio e dalla volontà di far conoscere ai giovani le opportunità lavorative più vicine a loro. L'iniziativa vede la collaborazione delle Associazioni di categoria, degli enti di formazione, delle aziende del territorio e dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi. L'obiettivo principale è generare nuove occasioni d'impiego. Per questo, l'Amministrazione comunale ha strutturato una serie di attività concrete.

L'alluvione ha costretto gli organizzatori ad annullare l'Open Day del maggio 2023 (evento in corso di riprogrammazione). Durante la Fira di Sett Dulur si è svolta la prima edizione di Job in Fira, evento in stile job fair dedicato ai temi dell'orientamento, della formazione e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è riproporre e implementare questo progetto, facendolo diventare un appuntamento fisso per i russiani.