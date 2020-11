Coronavirus, un altro decesso in casa di riposo

Ancora ore non semplici per la comunità di Alfonsine, dove è stato segnalato il decesso, avvenuto nella serata di martedì, di un altro anziano ospite della casa di riposo Boari, con patologie pregresse, positivo al Coronavirus ma asintomatico. "Faccio le mie condoglianze alla famiglia per questa perdita - commenta il sindaco Riccardo Graziani - Anche mercoledì si è tenuto un incontro con Ausl e gestore: si è verificata la piena dotazione di personale sanitario anche per i prossimi giorni, in maniera da garantire la massima assistenza possibile agli ospiti. Per la giornata di sabato è stato programmato un nuovo tampone su ospiti e dipendenti della Cra: l'auspicio è che non vi siano nuovi positivi e che qualcuno dei positivi possa dirsi effettivamente guarito".

