Al via corsi e laboratori artistici nell’ex centro civico di Ca’ di Lugo

Nella sede dell’ex Centro civico di Ca’ di Lugo, concessa dal Comune, si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2024 corsi e laboratori artistici.

Attraverso lezioni di Disegno, Pittura, Mosaico e, in futuro, cura dell’orto e del giardino, si realizzerà un percorso semplice ma significativo per destinatari di tutte le età promosso dall'Università per adulti di Lugo. I programmi dei corsi saranno visibili sul sito dell’Università oppure rivolgendosi alla segreteria nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 18 (tel. 0545 900197 email: segreteria@unilugo.it