Su pattini, roller e skate per fare sport all'aperto e in modo sostenibile

Per il secondo anno consecutivo a Russi partono i "Corsi all'Arka Park", le lezioni gratuite di pattinaggio inline, roller freestyle e skateboard organizzate nell'area "Ex Faedi" in viale della Repubblica. Dal 4 luglio, tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 20, sono in programma le sessioni a cura dell'associazione Ice InLine, con Jacopo Costa e Marco Miccoli.

Lo scopo delle lezioni è favorire la pratica sportiva in ambiente naturale e all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e il perseguimento di un corretto stile di vita, diffondendo la cultura della salute e dello sport.

Il giovedì sarà Jacopo Costa a tenere le lezioni di inline e roller reestyle, mentre il martedì Marco Miccoli lavorerà con i gruppi interessati allo skateboard. Per partecipare è obbligatorio iscriversi.