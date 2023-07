Cotignola: chiusure estive per uffici comunali, biblioteca e museo civico

Il Comune di Cotignola ha programmato anche quest'anno le chiusure estive dei servizi comunali. L'anagrafe e l'Urp rimarranno chiusi il sabato dal 15 luglio al 26 agosto e lunedì 14 agosto. Inoltre, nella giornata di lunedì 14 agosto non sarà attivo il servizio di reperibilità per inoltro dichiarazione di decesso. Per L'organizzazione dei funerali si demanda all'apertura dell'Ufficio demografico chiedendo l'invio telematico di tutti i documenti necessari all'espletamento delle pratiche di polizia mortuaria. Il municipio rimarrà chiuso il sabato dal 29 luglio al 26 agosto e lunedì 14 agosto. La biblioteca comunale resterà chiusa dal 7 al 20 agosto compresi. Il museo civico "Luigi Varoli" resterà chiuso dall'1 al 31 agosto compresi.