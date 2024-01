La struttura è stabile: dopo le verifiche viene riaperto il ponte sul fiume Ronco

Ponti e fiumi di nuovo osservati speciali nel Ravennate. Nel tardo pomeriggio di domenica, i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno chiuso temporaneamente a livello precauzionale il ponte sul Ronco che mette in collegamento via Gambellara con via Ravegnana nei pressi dell'abitato di Ghibullo. Non erano i livelli idrometrici del fiume a preoccupare, con tutte le stazioni di controllo sotto la soglia d'allarme, mentre si è proceduto alla verifica di alcune fessurazioni presenti sulla struttura, dovute forse alla pioggia di questi giorni. Sul posto, oltre ai pompieri, erano intervenuti anche la Polizia locale di Ravenna e i tecnici della Provincia. Durante il sopralluogo gli ingegneri hanno verificato l'effettiva stabilità del ponte, che è stato quindi riaperto.