Cucina in fiamme nell'appartamento del centro: evacuato l'intero condominio

Fumo e fiamme in pieno centro storico a Faenza, dove nel primo pomeriggio di venerdì - attorno alle 14.30 - è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento in una palzzina al civico 7 di Piazza San Francesco. Le fiamme si sono sprigionate da una cucina al terzo piano e i condomini, vedendo il fumo, hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza con anche il camion con bombole d'ossigeno in supporto, insieme alla Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina.

I pompieri hanno spento velocemente le fiamme, con la cucina andata completamente distrutta dal rogo. A livello precauzionale, nonostante non si siano registrati feriti o intossicati, sono stati fatti evacuare tutti i condomini dei vari appartamenti della palazzina. L'intervento è terminato poco dopo le 17.