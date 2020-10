Cuore e Territorio dona viveri e lettiere all'Enpa

Prosegue senza sosta la condivisione di intenti dell'Associazione Cuore e Territorio con le altre importanti realtà della provincia, riferisce il Presidente Giovanni Morgese. Il delegato di Cuore e Territorio, Marcello Iervolino, ha portato un carico di "viveri" per gli amici animali (cibi umidi e secchi per cani e gatti) e comode lettiere per permettere loro una permanenza meno dura nei canili e nei gattili. Il dono, reso possibile grazie all'interazione dell'Associazione con le aziende del territorio, è stato preso in consegna dal presidente dell'Enpa Carlo Locatelli, che ha espresso gratitudine a nome degli animali che protegge, auspicando in un prossimo futuro iniziative congiunte.

