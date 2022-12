Danneggia la sbarra per uscire dal parcheggio privato: le telecamere 'inchiodano' l'automobilista

Nelle scorse settimane al comando di Faenza della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina era stata presentata una denuncia per il danneggiamento della sbarra che delimita il parcheggio privato all’interno del complesso degli ex Salesiani, quello che si trova tra le mura e il campo da calcio. In buona sostanza, pare che il conducente di un'auto, senza alcuna autorizzazione, abbia approfittato del passaggio di un’altra automobile per entrare nell’area privata e parcheggiare il proprio mezzo. Al momento di uscire però, a tarda serata, non trovando nessuno che gli aprisse il varco, il conducente avrebbe forzato la sbarra, danneggiandola.

Partite le indagini, gli agenti della Polizia locale, attraverso l’esame delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona e dal racconto di alcuni testimoni, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo. Dal comando di via Baliatico è partita quindi la convocazione per la persona che si riteneva fosse al volante la sera del 28 ottobre e l’uomo, un 60enne del Forlivese, di fronte alle evidenze dei fatti, ha ammesso le sue responsabilità, dichiarandosi disponibile a risarcire il danno provocato.