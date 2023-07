I danni della bufera, oltre 500 utenze da ripristinare ad Alfonsine: squadre Enel al lavoro per risolvere i problemi

Si cerca di contare i danni in Bassa Romagna e in tutto il territorio ravennate colpito dal devastante fortunale che si è abbattuto sulla provincia di Ravenna (e non solo) sabato. Particolarmente complicata la situazione nel Comune di Alfonsine, che ha subito danni molto ingenti. "Diverse strade, come ad esempio Raspona, Valeria e zona Borgo Fratti sono state liberate grazie all'attività svolta, ma c'è ancora molto da fare", afferma il sindaco Riccardo Graziani dopo il sopralluogo pomeridiano di domenica.

"La situazione sotto il profilo dell'energia elettrica è quella che al momento presenta maggiori difficoltà, con circa 560 utenze ancora non operative: a seguito degli accertamenti fatti stanotte ed oggi sta emergendo come in varie zone oltre agli impianti di media tensione vi siano danni anche a quelli di bassa tensione, con difficoltà pertanto ad utilizzare gruppi elettrogeni. Enel sta comunque lavorando con diverse squadre, per trovare soluzioni specifiche alle singole situazioni", prosegue il sindaco Graziani.

Nel frattempo è stato predisposto un punto di accoglienza presso la Scuola "Matteotti 2" di via Murri a disposizione di chi avesse necessità di alloggio a causa dei danni patiti dal proprio edificio: per informazioni su questo aspetto è possibile contattare il numero 0544 866611. "La Regione sta lavorando alla dichiarazione di emergenza regionale - conclude il sindaco di Alfonsine - cosa che potrebbe essere di ausilio anche per possibili ristori".