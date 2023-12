Dedicato al compianto Silvano Rovida il nuovo calendario del Circolo Pescatori di Cervia

Ha destato curiosità e interesse la presentazione del calendario 2024 del Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia. La presentazione è avvenuta nella mattinata di venerdì nella sede del Circolo Pescatori. Ad essa hanno partecipato Andrea Foli, Presidente dell’Associazione Ricreativa Circolo Pescatori La Pantofla, Franco Belletti, Presidente di Pantofla srl.

Per l’Amministrazione comunale di Cervia hanno partecipato il Sindaco Massimo Medri, l’Assessore alla cultura, Cesare Zavatta e il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu. Rappresentava Chioggia Luciano Boscolo Cucco, “Cittadino emerito di Chioggia” e “Amico di Cervia”, coofondatore con Paolo Puzzarini della “Rotta del sale” Cervia-Venezia nel 2001 e compartecipe del calendario. Ha coordinato la presentazione Gastone Guerrini ed ha illustrato le caratteristiche del calendario Renato Lombardi, curatore della pubblicazione, coadiuvato da Massimo Evangelisti, con la videoproiezione di suggestive immagini. Un particolare ringraziamento per il rapporto tra le due città è andato a Giovanni Lucchi.

Il Calendario è dedicato alla figura di Silvano Rovida, già presidente del Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla dal 2009 al 2023, scomparso il 12 luglio scorso. Silvano ha operato con passione in tutti questi anni per dare pratica attuazione al motto del Circolo Pescatori “Un mare che unisce”, per fare del Circolo Pescatori un soggetto attivo della vita cullturale e associativa cervese, per valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni della marineria, per farne un elemento di identità ed una risorsa dal punto di vista turistico e promozionale.

In questa direzione va ora l’impegno di chi l’ha sostuito: Andrea Foli, e va l’impegno di tutto il Consiglio direttivo e dei volontari del Circolo Ricreativo Pescatori la Pantofla. Dagli intervenuti è emersa unanime la condivisione delle finalità di contribuire, ognuno per il suo ruolo, sia pubblico che privato, al grande obiettivo di fare cultura, realizzare azioni che creino identità, condivisione di valori per valorizzare un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico, ma che sappia guardare al futuro.

L’edizione 2024 del calendario parte dall’esperienza avviata lo scorso anno. Il successo dell’iniziativa, il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali delle due città e il rapporto di collaborazione tra il Circolo Pescatori e l’Associazione dei Lagunari di Chioggia hanno creano le basi per preparare una nuova edizione del calendario. Un ulteriore passaggio in questo cammino di collaborazione è stata la firma del “Patto di amicizia” tra i Comuni di Cervia e di Chioggia, avvenuta il 24 giugno 2023, un passaggio preliminare ad un vero e proprio rapporto di gemellaggio. Del resto i punti in comune tra Cervia e Chioggia sono molteplici. È un rapporto che viene da lontano e affonda le sue radici nella storia tra la seconda parte dell'Ottocento e il Primo Novecento, quando numerosi pescatori di Chioggia emigrarono a Cervia per esercitare l'attività della pesca. Si insediarono nel Borgo Marina, che si stava sviluppando con le sue tipiche case a schiera. Testimonianza di questo sono rimasti i cognomi veneti di molte famiglie cervesi.

Un tema trova risalto nel calendario: quello dei grandi eventi storici legati al tradizionale rapporto col mare. Già in copertina si possono ammirare immagini di questo passato. Per Cervia è il richiamo allo “Sposalizio del mare”, che trova le sue origini nel 1445, che si realizza nel giorno dell’Ascensione, che ha avuto il suo apice l’11 maggio 1986 con la partecipazione di Giovanni Paolo II, a cui tra l’altro è intitolato il Porto di Cervia. Per Chioggia è il Palio della Marciliana, che si ricollega ad un periodo del Medioevo, tra il 1378 e il 1381, passato alla storia come la “Guerra di Chioggia”, combattuta per l’egemonia degli scali commerciali del Mediterraneo tra la Serenissima Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova. L’evento è organizzato nel terzo fine settimana di giugno. Trovano riscontro nella Sagra del pesce di Chioggia e nella Rotta del sale Cervia-Chioggia-Venezia, con le imbarcazioni storiche della “Mariegola delle Romagne” (in passato nel mese di luglio). Cervia e Chioggia fanno parte dell’Associazione Europea delle “Città del sale”.

Nel calendario c’è un richiamo al “Cammino del sale”, organizzato dai Camminatori del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, un percorso attraverso le antiche città del sale: Cervia, Comacchio, Chioggia e Venezia. Il calendario presenta un mix di straordinarie immagini storiche e di ricette della gastronomia marinara delle due città. Il rapporto Cervia-Chioggia si consolida.

È fissato un nuovo appuntamento, la presentazione del calendario anche nella sede isituzionale del Municipio di Chioggia, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 10. Anche nella serata del 19 gennaio, per i Venerdì culturali del Teatrino della Casa delle Aie, a Cervia, è in programma una “Serata marinara”, che vedrà, nel contesto di altre iniziative, la riproposizione della presentazione del calendario. Il calendario è in distribuzione nella sede del Circolo Pescatori di Cervia.