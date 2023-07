Detriti di amianto dopo il tornado: definite le modalità per il recupero

Per far fronte agli ultimi eventi meteo estremi - prima l’alluvione e poi il fortunale - che hanno colpito la Provincia di Ravenna, Hera si è attivata immediatamente mettendo in campo aziende specializzate per la raccolta; inoltre sono già stati svolti diversi sopralluoghi nei territori colpiti, con l’obiettivo di pianificare al meglio gli interventi di ripristino per il recupero dei rifiuti.

Le aziende specializzate per conto di Hera provvederanno alla raccolta dei materiali su suolo pubblico e privato, secondo un canale dedicato, dove i privati cittadini potranno inviare le richieste di ritiro. Sarà infatti attivo da martedì 1° agosto 2023 un QR code per organizzare al meglio la raccolta di vari tipi di rifiuti prodotti a seguito degli eventi meteo estremi. Il QR code consentirà sia ai cittadini che hanno subito il fortunale sia a quelli colpiti dall’alluvione e che svolgono i lavori in autonomia (senza avvalersi di ditte edili) di richiedere in maniera semplice e veloce la raccolta di vari tipi di rifiuti, a cominciare dal materiale edile da costruzione e demolizioni, come ad esempio macerie, cartongesso, carta catramata, guaina bituminosa, ecc. Nel caso specifico dell’amianto, per i cittadini dei Comuni interessati dal recente fortunale l’appello, a seguito di indicazioni Ausl è di non movimentarne i frammenti, ma provvedere a bagnarli.

Per le urgenze, al momento, i cittadini possono contattare il Servizio Clienti 800 999 500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, che, una volta attivo il QR Code, li guiderà nella compilazione del Form.