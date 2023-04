Amministrazione e cittadini a confronto sul nuovo mercato coperto di Alfonsine

Presentare il progetto esecutivo e il calendario aggiornato dei lavori per la rigenerazione urbana dell'area dell'ex mercato coperto. Questi i temi al centro dell'incontro pubblico tra l'Amministrazione comunale di Alfonsine e la cittadinanza, in programma mercoledì 19 aprile alle 20.30 al cinema Gulliver, in piazza della Resistenza.

Negli ultimi mesi Amministrazione, uffici e progettisti hanno avuto un confronto con la Regione Emilia-Romagna sul "contratto di rigenerazione urbana", in quanto la città è risultata tra i vincitori, nel 2021, del bando regionale a sostegno di processi di rigenerazione urbana per i comuni sotto i 60mila abitanti. L'accordo accoglie parte degli esiti di "Mercato riscoperto", il percorso partecipativo e di coinvolgimento della cittadinanza alfonsinese sul destino dell'area. Definisce inoltre il progetto architettonico esecutivo, le tempistiche della sua realizzazione e le attività partecipative future.

Durante la serata le operatrici della cooperativa sociale Villaggio globale riassumeranno gli esiti del percorso partecipativo svolto nel biennio 2021-2022, partendo dalle proposte accolte nel progetto e inserite nel contratto di rigenerazione urbana. Ci sarà spazio per ulteriori riscontri da parte del pubblico e per un confronto con i tecnici e i progettisti, a disposizione per rispondere a curiosità e approfondimenti. Verranno infine illustrati i prossimi passi che riguardano le iniziative pubbliche, dagli eventi alle azioni partecipative e sociali. La serata è aperta a tutti, sia a chi ha partecipato a vario titolo alle attività precedenti sia a coloro che non hanno mai preso parte al progetto.