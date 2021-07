Diga sud chiusa per i fuochi d'artificio di Sant'Apollinare: l'ordinanza

Diga chiusa per Sant'Apollinare. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro?settentrionale Daniele Rossi martedì ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di accesso alla Diga sud Zaccagnini del porto di Ravenna dalle ore 07:00 del 21 luglio fino alle ore 03:00 del 23 luglio, in ragione della preparazione e dello svolgimento del tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio.

L’accesso è consentito ai proprietari dei capanni lì presenti fino al raggiungimento del proprio capanno. Per loro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo fino a un’ora dopo la fine dello stesso – in tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto rimanere all’interno degli stessi.