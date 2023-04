"Divertiti e fai movimento": venerdì è la Giornata mondiale dell'attività fisica

La giornata mondiale dell’attività fisica che si celebra il 6 aprile è l’occasione per ribadire come la promozione della salute e del benessere rivesta un ruolo fondamentale nell’ambito della programmazione delle attività del Piano Regionale della Prevenzione 2022-25, in particolare modo dopo anni in cui la pandemia Covid-19 è stata protagonista. Lo slogan dell’edizione di quest’anno ‘Divertiti! Fai movimento!’ ci ricorda come il movimento sia anche divertimento, socializzazione, condivisione.



Il programma PP02 Comunità Attive, programma predefinito del Piano Regionale della Prevenzione 2022-25, ha proprio come obiettivo principale la promozione dell’attività fisica nella popolazione, in tutte le diverse fasce di età, nei primi anni di vita, nei bambini, negli adolescenti, negli anziani, in chi convive con una malattia cronica e degenerativa, e in coloro che vivono in condizioni di fragilità fisica, mentale e sociale.



Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda AUSL della Romagna, unitamente al Servizio di Medicina dello Sport, e in stretta sinergia con le Amministrazioni Locali, le Associazioni del territorio, gli Enti di promozione sportiva stanno promuovendo in modo capillare su tutto il territorio una serie di eventi gratuiti rivolti alla popolazione per la promozione di corretti stili di vita e in particolare per incentivare la pratica regolare di attività fisica e fare conoscere le opportunità di movimento presenti nel territorio.



Il progetto è un’occasione di informazione e di sensibilizzazione verso tutta la popolazione e si configura come una importante opportunità per coniugare il setting sanitario e il setting comunitario nel rendere l’offerta dell’attività fisica evidente, diffusa, per tutti. Dal punto di vista strategico un’importante opportunità per la realizzazione del programma è costituita dallo sviluppo della rete della Case della Comunità, le quali possono facilitare l’attuazione del programma non solo prevedendo spazi per promozione e prescrizione di esercizio fisico, ma anche nel mobilitare le risorse delle comunità locali.



Dall’ inizio di quest’anno sono state numerosissime nei vari ambiti dell’Azienda ASL della Romagna le attività proposte denominate “UN PASSO ALLA VOLTA”, volte alla scoperta delle opportunità che il territorio offre ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. I gruppi sono condotti da un Istruttore Laureato in Scienze Motorie in compagnia dei Gruppi di Cammino, con il coordinamento del Servizio di Medicina dello Sport.

La partecipazione agli incontri è gratuita.