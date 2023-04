Donati 30.000 euro alle associazioni grazie all’evento 'I bambini in festa 2022'

La Round Table 11 Ravenna ed il Club 41 Ravenna hanno destinato 30mila euro raccolti con l'evento 'I bambini in festa 2022' per sostenere la realizzazione di progetti di beneficenza. Mercoledì i due Club si sono incontrati presso la Sala del Consiglio Comunale di Ravenna ed hanno consegnato sette assegni di valore complessivo pari a 30.000 euro alle seguenti associazioni: A.G.E.O.P. Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, Bimbo Tu, Il Sorriso di Giada, Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi”, Auxilia Onlus, A ed OR.S.A.

Presenti alla cerimonia l'assessore Igor Gallonetto, i rappresentanti delle associazioni, Samir Bassoni delegato Round Table Italia, Gabriele Turchi editore nazionale del Club 41, gli sponsor e i volontari. La donazione è stata resa possibile grazie alla gran riuscita dell’evento “I Bambini in Festa” edizione 2022, sotto la guida del Past President Andrea Sangiorgi, presso i giardini “Santi Baldini” di Ravenna.

I Presidenti di Round Table 11 Ravenna, Fabio Amadei e del Club41 Ravenna Carmine Santoro hanno voluto inoltre ringraziare durante la cerimonia tutti i volontari e gli sponsor che da 16 anni sostengono questo evento che, grazie al lavoro degli amici Enrico Liverani, Gabriele Turchi, Mario Turchi ed Alberto Rossi e di tutti i soci coinvolti, ha permesso di donare in questi anni una cifra totale oltre i 400.000 euro a scopo benefico.

“I Bambini in festa” è la tradizionale iniziativa organizzata dalla Round Table 11 Ravenna e dal Club 41 Ravenna presso i giardini pubblici “Santi Baldini” di Ravenna con sport, esibizioni e tanto divertimento per i più piccoli. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ravenna e dalla Regione E-R, evento premiato da Round Table Italia come Service per gli anni 2017/2018 e 2021/2022.