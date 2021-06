Donato un Dante in mosaico al liceo classico di Ravenna

L’opera, in mosaico bizantino ravennate, costituita da materiali lapidei, smalto vetroso e oro, è stata tradotta in mosaico attraverso una interpretazione pittorica di Mariella Busi De Logu

Giovedì l'associazione Dis-Ordine ha consegnato un Dante in mosaico al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna, un'immagine del Poeta tratta dal celebre dipinto di Sandro Botticelli da affiancare alla targa della scuola. Il mosaico è stato realizzato nel gennaio 2020, durante la manifestazione “M’illumino di Classico” 2020 al Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Ravenna dagli allievi della Classe 5° A, grazie all’attivazione di uno tra i tanti laboratori organizzati dalla scuola e all’impegno delle giovani artiste dell’associazione Dis-Ordine dei cavalieri di Malta e di tutti i colori Marika Dall’Omo, Sofia Laghi, Serena Saporetti, coordinate da Chiara Sansoni, poi perfezionato nel laboratorio del Dis-Ordine.

L’opera, in mosaico bizantino ravennate, costituita da materiali lapidei, smalto vetroso e oro, è stata tradotta in mosaico attraverso una interpretazione pittorica di Mariella Busi De Logu. La scelta dei materiali, concordata con la dirigente scolastica del Liceo, richiama la naturale delicatezza del materiale lapideo di cui è rivestita la facciata della scuola. Il fondo e l’alloro della corona sono stati arricchiti con andamenti di tessere in smalto d’oro. L’associazione Dis-Ordine ringrazia la dirigente del Liceo Classico di Ravenna Giuseppina Di Massa, le vicepresidi Chiara Ercolani e Claudia Francesconi e l’insegnante Valentina De Logu per la sensibilità verso l’antico linguaggio del mosaico, vocazione territoriale della Città di Ravenna, e il coinvolgimento in questo importante progetto.