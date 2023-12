Dopo la Festa della Montagna, il fumettista Fabio Vettori dona la sua opera a Faenza

Resta una testimonianza dell’ultima edizione della Festa della Montagna Uoei e della mostra collegata “Disegnare le montagne” che si è svolta alla sala espositiva del Rione Verde di Faenza. Un percorso dedicato a illustrazione e pittura, con due protagonisti: Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale, e l’alpinista e artista ravennate Luigi Dal Re. In occasione della chiusura della rassegna, Vettori ha donato al Comune di Faenza un grande pannello dedicato alla Marmolada, la regina delle Dolomiti, popolata dalle sue particolarissime formiche umanizzate, iperattive. Un segno tangibile di amicizia dell’illustratore trentino che ha voluto manifestare affetto e solidarietà a Faenza, colpita dall’evento alluvionale, lasciando un’opera che sarà collocata in una scuola primaria faentina, dando così la possibilità ai giovani studenti di approfondire la propria abilità nel disegno. A ricevere l'opera da Vettori erano presenti l’assessore all’istruzione e sport Martina Laghi, Pier Giorgio Gulmanelli e Giuseppe Sangiorgi, presidente e coordinatore della Festa della Montagna, Luciano Dal Borgo presidente di Accademia Medievale e Luciano Dal Pozzo, caporione del Verde che ha ospitato la mostra. Nei locali di via Cavour è ora allestita un' esposizione di quadri di Luigino Soffiatti.