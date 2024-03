Viaggiava con tre milioni di euro di cocaina nascosti in auto: smantellato traffico verso il nord

Sgominato un traffico di droga che da Ravenna arrivava fino in Piemonte. La Guardia di finanza di Torino ha arrestato un 40enne di nazionalità albanese trovato in possesso di oltre 31 chili di cocaina pura. La droga era destinata, secondo gli investigatori, allo smercio nelle regioni del nord Italia, principalmente in Piemonte.

Il sequestro deriva dall'attività di ricerca e repressione delle condotte illecite nel settore dello spaccio, svolta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, nelle principali tratte battute dai narcotrafficanti sul territorio nazionale per rifornire di narcotico le vaste aree urbane del Piemonte, in particolare del capoluogo.

I trafficanti di origine albanese usavano delle auto per la “distribuzione” di stupefacenti in Piemonte. I militari, nella notte tra il 18 e il 19 marzo scorsi, hanno localizzato uno di questi mezzi in Emilia Romagna, in particolare in provincia di Ravenna, in viaggio in direzione delle aree del nord ovest del Paese. La macchina è stata sottoposta a un apposito controllo su strada, grazie anche all’ausilio di unità cinofile.

Nel corso delle attività di polizia il cane antidroga Kenia, del gruppo della Guardia di finanza di Ravenna, ha segnalato la presenza di narcotico a bordo del veicolo. Nei doppifondi del mezzo erano nascosti 27 panetti di cocaina, dal peso complessivo di 31,155 chili, sottoposti a sequestro dai militari. Tale quantitativo di stupefacente, se immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare introiti illeciti per oltre tre milioni di euro.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante dell’ingente quantità.