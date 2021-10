Educazione alla legalità, Libera lancia il corso per i futuri informatori sul territorio

I coordinamenti provinciali di Libera e associazione Nomi e Numeri contro le mafie della Romagna lanciano per il quarto anno consecutivo il corso di formazione di primo livello finalizzato all’individuazione di futuri informatori sui territori delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Il corso è destinato a 21 partecipanti, sette per provincia, che potranno frequentare gratuitamente i 6 incontri di formazione, per poi concludere l’esperienza con una settimana di impegno e lavoro in un bene confiscato, grazie al progetto Estate Liberi. Le formazioni si svolgeranno in tre weekend tra ottobre e novembre 2021: 23 e 24 ottobre a Forlì, 6 e 7 novembre a Rimini e 27 e 28 novembre a Ravenna.