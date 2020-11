La classifica delle scuole ravennati che preparano al meglio all'Università o al lavoro

L'Istituto tecnico industriale Luigi Bucci di Faenza al primo posto per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi, con 9 studenti su 10 che trovano lavoro a meno di due mesi dal diploma, mentre l'indirizzo scienze applicate del Liceo scientifico Oriani di Ravenna è al top per rendimento universitario.

E' quanto emerge dai dati provinciali dello studio "Eduscopio" raccolti dalla Fondazione Agnelli, che, come da tradizione a inizio novembre, ha pubblicato la classifica annuale dei migliori istituti superiori italiani che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole.

Il rapporto Eduscopio viene realizzato in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno). Per gli istituti tecnici e per i professionali esiste anche una seconda classifica, basata sugli sbocchi lavorativi: tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Nello specifico, vengono messe a confronto le scuole in un raggio di 30 chilometri e a ciascuna viene assegnato un indice chiamato Fga, calcolato con due parametri a cui viene dato identico peso: la media dei voti agli esami universitari e la percentuale di esami superati.

Licei

Classico - Il Dante Alighieri di Ravenna ottiene un indice Fga di 74.01, superato dal Torricelli-Ballardini di Faenza (77.45) e dal Gregorio-Ricci Curbastro di Lugo (77.58).

Scientifico - Il migliore della provincia, secondo la classifica, è il Torricelli-Ballardini di Faenza (84.55); al secondo posto il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (82.78) e, infine, l'Oriani di Ravenna (82.22).

Scientifico scienze applicate - In testa c'è l'Oriani di Ravenna (84.95), seguito dal Torricelli-Ballardini di Faenza (84.22) e dal Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (80.22).

Scienze Umane - Quest'anno il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo, con un Fga di 62.01, supera il Torricelli-Ballardini di Faenza (58.17), seguito dall'Alighieri di Ravenna (57.79).

Linguistico - Il Torricelli-Ballardini faentino, con 72.51 punti, supera per quest'anno il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (71.98), mentre l'Alighieri si conferma terzo con un punteggio di 65.44.

Istituti tecnici

Tecnico-Economico - Quest'anno in prima posizione si piazza l'Oriani di Faenza, con un Fga di 59.6. Segue il Ginanni di Ravenna (l'anno scorso era primo), con 56.73 punti e il Giuseppe Compagnoni di Lugo (53.02).

Tecnico-Tecnologico - Il Nullo Baldini di Ravenna svetta in classifica con 72.01 punti, seguito dal Morigia-Perdisa di Ravenna (65.57). Poi c'è il Luigi Bucci (62.37)e l'Oriani (62.31), entrambi a Faenza.

Professionali

Servizi - Il Tonino Guerra di Cervia sbanca tutti: il 77.01% degli studenti trova lavoro entro 134 giorni dal diploma. A lunga distanza troviamo poi l'Ernesto Stoppa di Lugo (il 57.68% dopo 215 giorni), il Persolino-Strocchi di Faenza (il 57.43% trova lavoro dopo 165 giorni), l'Olivetti-Callegari di Ravenna (il 54.47% dopo 226 giorni) e infine l'Ugo Foscolo di Faenza (il 37.5% trova occupazione dopo 311 giorni).

Industria e artigianato - Dati molto positivi, e migliori rispetto all'anno scorso, per il Luigi Bucci di Faenza (ben il 90.19% dei diplomati trova lavoro dopo soli 55 giorni); segue l'Eustacchio Manfredi di Lugo, con l'85% dei diplomati che trova lavoro dopo 90 giorni. Terzo posto per l'Olivetti-Callegari di Ravenna (il 83.15% trova un impiego dopo 133 giorni dal diploma).