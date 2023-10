'Euphoria', eventi per acquisire consapevolezza in vista delle elezioni del Parlamento europeo

Dopo anni di “Europe”, progetti sull’Europa in Romagna, anche quest’anno Ravenna, con il progetto Euphoria, presentato da Librazione Cooperativa Sociale in sinergia con il Centro Europe Direct della Romagna, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, avrà la possibilità di realizzare un percorso “multidimensionale” alla scoperta della cittadinanza europea e ciò che ne comporta.

Euphoria è stata pensata come “un’esplorazione multidimensionale” perché le attività si articoleranno fra “info days” – giornate informative alla scoperta di opportunità e di finanziamenti per giovani ed enti che si svolgeranno in vari luoghi della città e nei comuni; “cineforum” – proiezioni di tre film proiettati al Cisim di Lido Adriano che avranno come focus un approfondimento sui paesi balcanici; “role playing” – verranno realizzate delle sessioni di gioco di ruolo sulla simulazione del Parlamento Europeo, già sperimentato a maggio con le scuole per la festa dell’Europa, verrà proposto, in questa fase, a gruppi informali di cittadini e cittadine di Ravenna e Faenza; “green experiences” – camminate, biciclettate e laboratori nei territori di Ravenna pensati e realizzati da Villaggio Globale per scoprire percorsi e realtà della città che promuovano una nuova consapevolezza di consumo e di mobilità che rispetti l’ambienti in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030.

“Attraverso il termine Euphoria – commenta Simona Tartaull rappresentante di Librazione – si vuole esprimere il desiderio di cambiamento e di nuovo a cui aspirano i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, in questi anni, come ambasciatori e ambasciatrici volontari per far conoscere l’Europa. Europa che li sostiene e che dà loro la possibilità di crescere e fare nuove meravigliose esperienze di studio, volontariato e ai cui processi decisionali e politici è necessario che partecipino con consapevolezza”. Librazione propone questo nuovo progetto dopo anni di collaborazioni proficue, con il sostegno del Centro Europe Direct della Romagna e di tutti i Comuni della provincia, Ravenna, Cervia e Russi, e delle Unioni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna.

Si partirà con il primo appuntamento sabato 7 ottobre con Green Ride in Darsena dalle 16 alle 18.30, che consisterà in una pedalata alla scoperta di realtà di quartiere a basso impatto e collaborative: Orli e Trame, Spazio Ricircolo, Casa Volante, Ortisti di Strada e Sguardi in Camera.

Si segnala inoltre il 10 ottobre un Infoday di Europa Creativa dalle 15 alle 17: presentazione di un percorso di accompagnamento rivolto alle organizzazioni culturali per partecipare al programma europeo che sostiene i settori creativi. Le realtà interessate potranno iscriversi entro e non oltre giovedì 5 ottobre compilando la scheda di iscrizione al link https://forms.gle/33BJqg5FeV4tU5Yt5.

Seguirà, mercoledì 18 ottobre il Green Lab Ecotips dalle 18 alle 19.30: piccoli gesti quotidiani per la cura del pianeta e della casa. Idee e laboratorio pratico di produzione del detersivo per lavastoviglie. Sarà realizzato a CittAttiva, in via Carducci 14, con Giorgia Zappaterra.

Nelle serate di giovedì 19 e 26 ottobre e 2 novembre dalle 20 si svolgerà Balkan Cinema, una rassegna di film al Cisim, viale Giuseppe Parini, 48 a Lido Adriano. Il 26 ottobre Role Playng-Simulazione del Parlamento europeo verrà realizzato negli spazi messi a disposizione del Comune di Faenza.

Librazione, con una rete ormai consolidata di collaborazioni fra Europe Direct, Villaggio globale, Lato oscuro della Costa e Comuni gestirà queste attività insieme ad un gruppo di giovani volontari rivolgendosi alla cittadinanza con l’obiettivo di far acquisire una maggiore consapevolezza in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.