Lo European Maritime Day parte con uno sguardo alla sostenibilità ambientale e sociale del Mediterraneo

Immaginare nuovi panorami sociali, economici ed energetici per il mar Mediterraneo attraverso il cinema, l’arte e la divulgazione scientifica. È con questo obiettivo che, nell’ambito degli eventi preparatori all’European Maritime Day (EMD) che avrà luogo a Ravenna il 19 e il 20 maggio, si svolgerà la tavola rotonda “Future Landscapes: nuovi orizzonti di sostenibilità ambientale e sociale per il Mediterraneo”.

L’evento, che si terrà lunedì 16 maggio nella splendida cornice di Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, è organizzato da SEIF - il Sea Essence International Festival di Acqua dell’Elba e si inserisce in un’ampia agenda di incontri organizzati dalla Regione Emilia-Romagna per affrontare il tema dell’EMD 2022 "Economia blu sostenibile per una ripresa verde". La tavola rotonda sarà occasione per riflettere - insieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali, delle associazioni ambientali locali e nazionali, del mondo imprenditoriale, universitario e scientifico - sul futuro che immaginiamo per le nostre isole e le aree costiere. In particolare, si parlerà del ruolo che avrà il mare dal punto di vista economico, sociale e culturale nell’era della de-carbonizzazione e della società globale interconnessa.

L’appuntamento sarà inoltre occasione per presentare e anticipare i temi della quarta edizione di Seif - Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza che si terrà all’Isola d’Elba, nell’antico borgo marinaro elbano di Marciana Marina, dall’8 al 10 luglio 2022.

Organizzata da Acqua dell’Elba, la manifestazione si propone come un’importante occasione di sensibilizzazione ed educazione all’oceano e a ciò che rappresenta per il presente e il futuro delle comunità costiere e non solo. Quest’anno Seif avrà infatti come filo conduttore proprio il tema dei “Future landscapes”: con attività educative, ludiche, artistiche, scientifiche e divulgative si compirà un viaggio nel futuro alla scoperta di quello che osserveremo e faremo nella quotidianità attraverso i comportamenti e le scelte individuali.

Modera l'incontro la giornalista Letizia Palmisano. Partecipano: Fabio Murzi, Presidente Acqua dell’Elba, Norman Larocca, coordinatore di SEIF - Sea Essence International Festival, Paola Fagioli, Direttrice Legambiente Emilia-Romagna, Andrea Capobianco, Università IULM, Marzia Camarda, imprenditrice culturale, Consulente indipendente del Gruppo Misto della Camera dei Deputati ed Esperta di didattica e gender equality (in collegamento), e Maria Cristina Galli, Vice direttrice Accademia di Belle Arti di Brera (in collegamento).