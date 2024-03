Eventi a Lugo, il Comune approva 20 progetti dal Lugo Music Festival alle iniziative nelle frazioni

Su 22 proposte presentate, sono 20 quelle ammesse a contributo nella graduatoria dell'avviso pubblico dedicato alle proposte progettuali per gli eventi nel Comune di Lugo da marzo a novembre. I progetti che sono stati ammessi a contributo rappresentano il variegato mondo associativo lughese che opera sia nel centro che nelle frazioni, e non solo. A loro sono andati i 70 mila euro complessivi stanziati dal Comune.

Da Lugo Music Festival che si è aggiudicato il contributo per la rassegna del 2024 all’Associazione Amici di Fabriago con il progetto “Per favorire la vicinanza e i rapporti di amicizia tra gli abitanti delle frazioni”, dal Centro sociale Cà Vecchia con “Il vento di Voltana e dintorni 2024”, ai Sentieri sonori de La Corelli fino a nuove proposte artistiche e musicali, come l'Installazione di Land Art a cura dell'Associazione Culturale Jemanja e l'Associazione Gruppi Musicali Rumore di Fondo con l'iniziativa "Onda Rosa Indipendente". Tra le realtà ammesse a contributo anche l’associazione Filmeeting che propone a Lugo una riflessione sul cinema nord americano che ha già riscosso interesse a Faenza e esperienze storiche come il circolo Arci di Passogatto con la rassegna “Stare insieme in amicizia”.

“Si conferma l'interesse da parte delle associazioni del territorio e si nota anche l'adesione al bando di altre realtà di territori vicini che desiderano fare proposte a Lugo – spiega l'assessora alla Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini - . Ci piace ricordare che riteniamo importante dare un sostegno economico alle realtà culturali, sociali e aggregative e come tutti i programmi vengano poi valorizzati, promossi e coordinati insieme. Un valore aggiunto che il mondo associativo ha colto e apprezzato”. La graduatoria è stata pubblicata sul sito del Comune di Lugo.