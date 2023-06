Vacanze annullate dopo il fallimento della catena alberghiera: novità per i turisti che aveno già pagato

Ci sono novità per i tanti turisti - italiani e stranieri - che avevano prenotato le vacanze estive in una delle strutture alberghiere del gruppo Fabilia Group Spa, catena alberghiera fondata nel 2013 a Milano Marittima in liquidazione di cui abbiamo parlato di recente su RavennaToday. Il problema che avevamo riportato era quello relativo alle tante famiglie che avevano già versato la caparra o addirittura avevano già pagato l'intera vacanza, ritrovandosi poi senza più un posto in cui trascorrere le ferie e senza la possibilità di riottenere i soldi versati (tanto che è stato aperto il gruppo Facebook 'Truffati da Fabilia' che registra oltre 150 iscritti).

Da qualche giorno il sito in cui era possibile prenotare le vacanze non è più online, mentre sono ancora visibili i canali social della catena (anche se la pagina Facebook riporta la dicitura 'chiuso definitivamente'). Federconsumatori, dopo aver intrapreso un'azione per fare ottenere i risarcimenti ai clienti tramite lo sportello Sos Turista, ha manifestato l'intenzione di chiedere un intervento del Ministro del Turismo "per chiedere maggiori garanzie sulla qualità dei servizi estivi, sulla loro correttezza e affidabilità, oltre che per richiedere maggiori protezioni per i turisti coinvolti".

La società di Milano Marittima nel frattempo ha diffuso una nota per rispondere ad alcuni dubbi e fornire delle precisazioni. L'avviamento della procedura di liquidazione giudiziale di tutto il gruppo, spiegano, "ha impedito di onorare i soggiorni precedentemente prenotati e ha comportato la restituzione delle strutture alle rispettive proprietà. Al fine di non creare ulteriori disagi a danno dei clienti e consentire loro di usufruire ugualmente del proprio soggiorno - si legge nella nota -, la società ha stabilito degli accordi con le nuove gestioni degli hotel nelle località di Bellaria-Igea Marina, Marotta, Lido di Jesolo, Polsa di Brentonico e Madesimo affinché si occupino di permettere lo svolgimento delle prenotazioni raccolte da Fabilia Group per la stagione estiva e per l’applicazione di scontistiche a loro dedicate. Inoltre, allo scopo di agevolare tale operazione, la società è riuscita ad ottenere da alcune proprietà degli hotel, come l’hotel Arizona a Bellaria-Igea Marina, delle condizioni tali per cui è stato applicato, a favore della nuova gestione subentrante, uno sconto sul canone di affitto di un importo pari al valore delle prenotazioni confermate e non evase da Fabilia. La società si sta impegnando per individuare accordi simili con le nuove gestioni anche per le altre strutture precedentemente gestite da Fabilia Group e garantire così lo svolgimento dei soggiorni confermati".

Nei giorni scorsi, inoltre, la società spiega di aver contattato i propri clienti "comunicando i recenti sviluppi e fornendo loro i contatti delle nuove gestioni ai quali rivolgersi per maggiori informazioni in merito allo stato del loro soggiorno. Eventuali ritardi nelle risposte sono da addebitare alla mole delle richieste giunte e ai tempi tecnici richiesti per il passaggio delle informazioni circa le prenotazioni dal Gruppo Fabilia alle società della nuova gestione. Fabilia intende comunque scusarsi ancora per la situazione di disagio provocata alle famiglie, per la quale è profondamente dispiaciuta e per cui sta agendo per individuare soluzioni adeguate agli interessi delle parti coinvolte, sebbene in un contesto non facile per la struttura amministrativa del gruppo".