Facebook e Instagram in down per un'ora: utenti sloggati e problemi di caricamento

Problemi con Facebook e Instagram nel pomeriggio di martedì 5 marzo. Tante le segnalazioni degli utenti che, sia in versione mobile che desktop, sono stati sloggati da Facebook o non riuscivano a caricare il feed e le storie di Instagram. Anche Messenger non funzionava, tutto ok invece con WhatsApp. Al momento non si conoscono le cause del problema che pare riguardare Meta, l'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Migliaia le segnalazioni di disservizio su Downdetector (foto sotto) e sul social X. I social sono poi ripartiti dopo circa un'ora.

