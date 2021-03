Faenza, anche gli amici a quattro zampe festeggiano la Pasqua con le "Colombau"

Il Rione Rosso di Faenza per celebrare la Pasqua ha ideato le "ColomBAU", colombe di Pasqua per cani, con ingredienti studiati per loro, quali farina integrale, yogurt neutro, olio di oliva e decorate con rondelle di carota e riso soffiato. Un lotto di queste colombe è stato donato dal Rione Rosso agli ospiti randagi del Rifugio del cane di Faenza. "Ringraziamo di cuore gli amici di via Campidori per questo gesto squisito (per i nostri amici pelosetti) e originale - ha dichiarato la presidente di Enpa Faenza, Maria Teresa Ravaioli -. È bello vedere quando qualcuno si ricorda anche degli animali meno fortunati, e anche se loro non possono ringraziare siamo certi che apprezzeranno questo regalo".

È possibile acquistare le ColomBAU al prezzo di 5 euro l'una prenotandole entro il 1 aprile al numero 3479743667.

Enpa Faenza coglie l'occasione per augurare a tutti una buona Pasqua senza agnello: "Purtroppo non ci si stupisce della capacità dell'uomo di soffocare ogni naturale istinto di compassione e protezione quando, nell'imminenza della Pasqua, interessi economici e retrograde convinzioni ripropongono quella strage degli innocenti annualmente perpetuata - ha rimarcato Maria Teresa Ravaioli -. È in questi giorni che si raccolgono gli ordini, si fa la conta negli ovili, inizia la strage. Abbattere la domanda è l'unico modo per fermare questa barbara consuetudine, rendendo anti-economico un mercato basato sullo sfregio a ogni senso morale".

Enpa ricorda inoltre che è iniziata la campagna di tesseramento per il 2021: chi volesse diventare socio per sostenere le attività in favore di cani e gatti, può farlo in tantissimi modi: tramite Satispay (https://tag.satispay.com/EnpaFaenza), con versamento bancario (Iban: IT 93 T 08542 23700 000000062216 presso Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese - sede di Faenza), tramite il pulsante "Fai una donazione" sulla pagina Facebook “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza”, oppure contattando direttamente Enpa al numero 0546 661203 (il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12) o tramite mail a faenza@enpa.org.