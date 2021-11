Faenza, lavori nel parcheggio dell'ospedale: divieto di transito e di sosta

Dal 12 al 14 novembre a Faenza, in tutta l’area del parcheggio dell’Ospedale civile in viale Stradone 9, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Il divieto si rende necessario per la realizzazione della segnaletica orizzontale nel parcheggio del presidio ospedaliero. In caso di maltempo o complicazioni dei lavori, i divieti saranno prorogati anche al fine settimana successivo, ovvero dal 19 al 21 novembre. Sono esenti dai divieti indicati: i mezzi di soccorso ed emergenza, i veicoli impiegati nell’attività lavorativa, i veicoli circolanti e in sosta negli spazi temporaneamente non interessati dai lavori e privi dei segnali di prescrizione.