Faenza non molla, ma fa squadra per rinascere: centinaia di volontari in azione

Faenza non molla, anzi, fa squadra per "rinascere" dopo l'alluvione che ha devastato la città. I lavori di pulizia e ripristino procedono con grande velocità. Centinaia e centinaia di faentini (e non solo) si sono resi disponibili ad aiutare i residenti della zona più colpita per sgomberi e pulizie. Sono tanti anche gli operatori delle diverse forze dell'ordine, insieme alle 12 squadre specializzate della Protezione Civile e ai tanti volontari delle associazioni

"Li ringraziamo di cuore - commenta il sindaco Massimo Isola - Per ragioni di sicurezza, abbiamo limitato l'ingresso a un numero massimo di volontari. Raggiunto questo numero massimo, non possiamo fare accedere altre persone all'area delimitata. Questa mattina, il flusso di volontari ha già raggiunto questo quantitativo di persone. Vi chiediamo quindi di non avvicinarvi più alla zona delimitata. Faremo entrare un altro gruppo di persone oggi pomeriggio dalle 14.00. Vi ringraziamo ancora di cuore per la generosità e la solidarietà dimostrate in queste giornate. Grazie al lavoro di squadra speriamo di risolvere il prima possibile l'emergenza".

E' stato inoltre istituito un gazebo, di fronte al Circolo 'I Fiori', dove è possibile accedere gratuitamente per un consulto di uno psicologo professionista, oggi e domani dalle 09.00 alle 19.00. Un angolo importante, per chi ha vissuto da vicino l'emergenza maltempo.

Isola informa inoltre che E-Distribuzione, esclusivamente per l'area di Faenza, da oggi pomeriggio mette a disposizione dei clienti un numero telefonico temporaneo 3534560963 dedicato esclusivamente alla gestione delle criticità puntuali, attivo negli orari lavorativi (rimane sempre disponibile 24 ore su 24 il numero 803500).