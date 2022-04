"Costretta a rinunciare a un lavoro perchè non trovo una casa in affitto": la disperata ricerca di una famiglia

Costretta a rinunciare a un'offerta di lavoro perchè non ha trovato una casa da affittare. Il problema degli 'affitti mancanti' affligge anche il ravennate, dove le offerte di case e appartamenti da prendere in affitto sono quasi introvabili. Ne sa qualcosa Giulia Palombella, che insieme a suo marito e a sua figlia 13enne da novembre scorso è alla disperata ricerca di una casa nel ravennate - ma più in generale in tutta la Romagna - da poter affittare per trasferirsi dal Piemonte.

"Mio marito è stato assunto dall'azienda di trasporti pubblici Start Romagna, per questo stiamo cercando di trasferirci in Romagna - spiega Giulia - Purtroppo però in questi 5 mesi di ricerca non abbiamo trovato nulla. Le poche proposte che abbiamo ricevuto erano per 'case-tugurio' o con contratti di locazione in nero. Da novembre comunque abbiamo visto appena 5 case, è una follia, qui a Vercelli questo problema non esiste. Non cerchiamo nulla di così particolare, una casa indipendente con un po' di terreno, dal momento che io sono addestratrice cinofila e ho bisogno di spazio esterno per lavorare. Abbiamo referenze, garanzie ed eventualmente chi garantisce anche per noi, ma niente".

Giulia si è rivolta a tutte le agenzie immobiliari della zona e anche ai vari gruppi Facebook per tentare di trovare un'abitazione. "Nulla di nulla, le agenzie mi dicono che non ci sono case da affittare, da un agente immobiliare poi mi sono sentita addirittura dire che 'Gli affitti sono per i poveri'... A me avevano offerto un lavoro in una catena di negozi per animali a gennaio, ma ho dovuto rinunciare perchè ancora non avevamo trovato una casa in cui abitare. Mio marito invece avrebbe dovuto iniziare a lavorare per Start Romagna a febbraio, abbiamo chiesto un po' più di tempo per trovare casa ma ora gli hanno dato un ultimatum. Per cui ad aprile lui verrà giù da solo e si appoggerà da mia mamma, che fortunatamente abita a Rimini, ma dovremo separare la famiglia finchè non troveremo un'abitazione. Ho anche provato a chiedere a chi vendeva case se fosse stato disposto ad affittarle, ma niente. Però non demordo!".